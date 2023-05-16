المشدد 5 سنوات لمدان بتزوير رخصة قيادة سيارة ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين عمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لمُدان بتزوير رخصة قيادة سيارة ببورسعيد.



المشدد 5 سنوات لمُدان بتزوير رخصة قيادة سيارة ببورسعيد

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 17 من شهر فبراير عام 2023، بدائره قسم الميناء بمحافظة بورسعيد والمتهم فيها “ر.م.م” مساعد سائق سيارة نقل، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية، حيث اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي وهو رخصه قيادة باسم شريف محمد مصطفى محمد، والمنسوب صدورها لوحدة مرور فاقوس إداره مرور الشرقية وكان ذلك بطريق الاصطناع، بان أتفق مع المجهول على انشائها على غرار المحررات الصحيحة وساعده بأن أمده بالبيانات المراد اثبتها بها فحررها على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعده، واستعمل المحرر المزور محل الاتهام بأن قدمه إلى أحد ماموري الضبط القضائي، وذلك للاحتجاج بصحة ما دون فيها من بيانات مزورة، ولاعمال أثرها مع علمه بانها مزورة.

حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليه ومصادرة المحرر المضبوط والزمته المصاريف الجنائية.