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الثلاثاء 16 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

حزب العدل يطالب بوجود قواعد بيانات واضحة للمستهدفين من برامج الحماية الاجتماعية

حزب العدل
حزب العدل
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أكد احمد الغنام ، ممثل حزب العدل، تجديد مطالب الحزب بالإفراج عن المحبوسبن احتياطيا على ذمة قضايا رأي بما يسهم فى تهيئة المناخ الايجابي للحوار.

وأوضح خلال كلمته بجلسة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أن العدالة الاجتماعية تعمل على تصحيح الخلل الاجتماعي الموجود ، العدالة لا تكتفي بتقديم الإعانات فقط ولكن من خلال بناء شبكة متكاملة من برامج الحماية الاجتماعية بالرغم من كثرة برامج الحكومة الا انها لا تناسب نسبة التضخم.

وشدد على أهمية ان تكون برامج الحماية الاجتماعية نافعة للأفراد من خلال اكسابهم مهارات وقدرات دائمة ، لافتا الا أنه لا يوجد قاعدة بيانات واضحة بالفئات المستهدفة من عدد من المبادرات مبادرة  "بر امان" للصيادين والتي تفتقد لوجود قاعدة بيانات عنهم مما يفتح الباب امام الفساد ، كذالك فى قروض الزواج من بنك ناصر.

وردت ممثل التضامن الاجتماعي على ممثل العدل بشأن عدم وجود قاعدة بيانات للصيادين المستفيدين من مبادرة " بر امان" مؤكدة ان المبادرة أطلقت بالتعاون مع   جهاز الثروة السمكية وهو من يكون لديه قاعدة البيانات ، مؤكدة انه على مدار سنة من تطبيق المبادرة تم عمل قاعدة بيانات لمن حصل على المبادرة، ولابد ان يحصل على ترخيص للصيد ورخصة سارية حتى يتمكن من الاستفادة من المبادرة .

حزب العدل الحوار الوطني إرساء العدالة الاجتماعية