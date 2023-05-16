ختام منافسات الدوري الرياضي لاتحاد مراكز شباب مصر بالبحيرة

اختتمت منافسات الدوري الرياضي ومعارض أندية الفتاة والمرأة، والذي ينظمه فرع الاتحاد العام لمراكز شباب مصر برئاسة الدكتور ماجد العزازي، وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة(الإدارة العامة للبرامج البدنية)، بمركز شباب مدينة دمنهور ونادي العاب دمنهور.

حضر الختام الدكتور عمر وكوك عضو مجلس إدارة الاتحاد العام، الدكتور ابراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة لمراكز شباب مصر.

وتضمنت الفعاليات، إجراء التصفيات النهائية في ألعاب (خماسى كرة القدم،كرة اليد،كرة السلة، الكرة الطائرة بنات، تنس الطاولة)، بجانب معارض لمنتجات الفتاة والمرأة.

ومن جانبه، أكد الدكتور ابراهيم خضر علي أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يولي كاف المبادرات التي تهم الشباب اهتماماً كبيراً، لرفع الوعي لدى الشباب في كل محافظات مصر، وتحفيزه على ممارسة الرياضة للحفاظ على الصحة العامة،مشيراً الي علي اشاده الدكتورة نهال بلبع – نائب محافظ البحيرة بالدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، والذي يشهد تطوراً ملحوظاً على المستوى الرياضي والتوعوي والتثقيفي.

وحصل على المركز الأول وكأس المحافظة في خماسى كرة القدم مركز شباب مدينة ايتاي البارود ، وفي كرة اليد مركز شباب مدينة دمنهور، وفي كرة السلة مركز شباب كنج عثمان بكفر الدوار، وفي كرة الطائرة بنات مركز شباب بيبان بكوم حماده، وفي تنس الطاولة مركز شباب كفر مجاهد بكوم حماده ، وفي معرض منتجات الفتاة و المرأة مركز شباب كفر الدوار ومركز شباب رشيد.