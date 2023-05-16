"الشباب" تنتهي من المرحلة الثالثة لتدريب ٢٥٠ مستفيدا بدورات مكتب فن إدارة الحياة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي عن الانتهاء من المرحلة الثالثة "بداية الطريق" لتدريب ٢٥٠ مستفيد بدورات مكتب فن إدارة الحياة بوزارة الشباب والرياضة التابع للإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والتي تم تنفيذها خلال شهر ابريل، بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة.

و كان من أهم محاور البرنامج التدريبي للمرحلة الثالثة "بداية الطريق":

* المرونة النفسية :

تتضمن الحديث عن المرونة النفسية Resilience Psychological و في كيفية التعامل مع الضغوطات و التحديات، وأنواع الضغوطات الخارجية و الداخلية و كيفية بناء تحسين المرونة النفسية لدي الفرد.



* العلاقات:

تتضمن الحديث عن العلاقات و كيفية التعامل معها في الحياة.

* عجله الحياة life wheel :

تتضمن استعراض بعض الجوانب الحياتية مثل ( الجسدي، الشخصي، الروحي، العقلي، الاجتماعي، العملي، العائلي، المادي ) و طرق وضع الأهداف .

* أنماط الشخصيه و تحليلها characters analysis :

تتضمن نظريات أنماط الشخصية ( البصري، السمعي، الحسي)، و مميزات و عيوب كل شخصية.

* برنامج المراجعة و التقييم و التعديل :

يتضمن بعض الإجابات عن اسئلة مثل :

هل نركز على تحسين ظروفنا أم علي تحسين أنفسنا

لتحقيق إنجاز كبير هل مطلوب أن أعمل لوقت اطول أو أن أعمل بشكل افضل أو أنتظر الوقت المناسب ؟

أيهما يمنحك القوه و القدرة علي الإنجاز .. التطور أم التطوير ؟

* الاعتمادية :

تتضمن الاعتمادية علي العلاقات أو المواد أو السلوكيات و صفات الشخص الاعتمادي، و ما هي طرق التخلص من الاعتمادية؟

* التغيير و كيفية التعامل معه :

تتضمن الحديث عن تغيير أنماط (التفكير، الشعور، السلوك، وكيفية التحول إلى أشخاص فعالة .