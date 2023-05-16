حبس 3 متهمين أصابوا شابا بطلق ناري في البساتين

أمرت نيابة البساتين الجزئية، بحبس ٣ متهمين بحيازة سلاح نارى وإصابة شاب في مشاجرة، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بتفريغ كاميرات المراقبة والتحرى حول الواقعة.

كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب، والتحفظ علي السلاح المستخدم.

ووجهت لهم تهم التشاجر والبلطجة وحيازة أسلحة نارية، والشروع في قتل شخص.

وكشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات ما تبلغ من الأهالى لقسم شرطة البساتين بوقوع مشاجرة بدائرة القسم .

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طـرف أول: أحد الأشخاص مصاب بطلق نارى خرطوش وتم إسعافه بإحدى المستشفيات ، طرف ثان: 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الطرف الثانى (بندقية خرطوش – فرد خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار) ، وذلك على خلفية حدوث مشادة كلامية بينهم بسبب خلافات مالية قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدى على الأول بإطلاق أعيرة نارية محدثين إصابته المُشار إليها ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لذات السبب. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.