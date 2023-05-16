أمين عام المدارس الكاثوليكية: الخطة التربوية قاضية برفع الأقساط المدرسية بالـ3 سنوات المقبلة تدريجيًا

أكدّ الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر، أنّ "الجميع بذل الجهود الكبيرة لانقضاء العام الدراسي 2022- 2023 بطريقة جيدة جدًا، بما فيه خير للمستوى التربوي الراقٍ".

وأشار نصر، في حديث إذاعي عبر "صوت لبنان"، إلى أن "الخطة التربوية قاضية برفع الأقساط المدرسية في السنوات الثلاث المقبلة تدريجيًا، مع تعزيز صندوق الدولرة وفق توزيع الخسائر على الأطراف الثلاثة ( المدرسة، الأستاذ والأهل)"، لافتاً الى "التضحيات الكبيرة التي بُذلت في السنوات الثلاث الماضية، جراء جائحة كورونا والانهيار المالي، والتي جعلت المدارس على حافة الانهيار".

وشدد على "استحالة الاستمرارية وفق الظروف القائمة، والمحافظة على الرسالة التربوية اللبنانية الراقية، ذات المستوى التعليمي"، لافتًا الى "الأخذ بعين الاعتبار ظروف بعض الأهالي الصعبة".