بعد توقيعه لبيراميدز.. هل يجمد الزمالك يوسف أسامة نبيه لنهاية الموسم؟

تبحث إدارة نادي الزمالك، تجميد يوسف أسامة نبيه، لنهاية الموسم الجاري، بعد توقيع الأخير لبيراميدز، والذي ينتهي تعاقده مع الفريق الأبيض بنهاية الموسم الجاري.

وعقد مسؤولي الزمالك جلسة مع لاعب الفريق، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق، بعد رفض اللاعب تجديد تعاقده مع النادي بعد العرض الهزيل الذي قدمه أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، والذي يتضمن حصوله على 800 ألف جنيه في الموسم، ويبحث مسؤولي الزمالك عن عقد جلسة أخرى مع اللاعب ستتم خلال الأيام القليلة القادمة.

وينتهي عقد يوسف أسامة نبيه مع الزمالك، بنهاية الموسم الجاري، ويحق للاعب التوقيع لأي ناد، وقام بالفعل بالتوقيع لبيراميدز، بعد العرض المالي الكبير الذي يصل لـ 5 ملايين جنيه في الموسم الواحد.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري، المقرر لها بعد غد الخميس، في تمام الساعة السابعة مساء على استاد القاهرة، في لقاء مؤجل لحساب الجولة الـ28 من مسابقة الدوري المصري.

ويأتي الزمالك في المركز الرابع بجدول الترتيب، بعد تلقى 7 هزائم والتعادل فى 7 آخرين، وتحقيق 12 انتصارا، قبل 8 جولات من إسدال الستار على المسابقة ويبتعد بفارق 7 نقاط وبمباراة أقل عن فيوتشر صاحب المركز الثاني برصيد 50 نقطة، فيما يأتي بيراميدز ثالثا برصيد 49 نقطة، وينفرد الأهلي بالصدارة برصيد 53 نقطة وبفارق 5 مباريات أقل عن فيوتشر أقرب ملاحقيه.