استقبال حافل لبعثة ألعاب القوى البارالمبية بعد الحصول على 11 ميدالية متنوعة

وصلت بعثة المنتخب المصرى لالعاب القوى البارالمبية القاهره اليوم بعد أن حققت 11 ميدالية متنوعه فى بطولة الجائزة الكبرى لالعاب القوى البارالمبية والتى أقيمت فى إيطاليا وكان فى استقبال البعثه وفدا رسميا من اللجنه البارالمبية على رأسهم الكابتن عماد رمضان امين الصندوق والكابتن محمد عيسى المدير الفنى للمنتخب الوطنى .

وأكد الكابتن شعبان الخطيب عضو اللجنة البارالمبية ورئيس البعثة أن المنتخب حقق العديد من الإنجازات وكسر الأرقام حيث تأهل 6 لاعبين لبطولة العالم المؤهلة للدورة البارالمبية القادمة فى باريس 2024 حيث إن اللاعب الذي يحقق الأرقام التأهيلية المطلوبة يشارك في بطولة العالم التي ستقام في شهر يوليو المقبل في باريس التي تعتبر المحطة الأخيرة للتأهل لبارالمبياد باريس 2024 حيث إن جميع اللاعبين المصريين الذين شاركوا في الجائزة الكبرى وحققوا نتائج تأهلوا لبطولة العالم فيما عدا اللاعب الذي لم يحقق ميدالية، واللاعب الذي اختلف التصنيف الطبي الخاص به”.

وكانت البعثة المصرية قد حققت 11 ميدالية في منافسات البطولة، بواقع 5 ميداليات ذهبية، و2 فضية ، و 4 ميداليات برونزية.

فقد استطاع حصد 6 ميداليات في اليوم الأول من البطولة، حيث حقق الميدالية الذهبية الأولى اللاعب محمد كمال في منافسات القرص، كما حقق إبراهيم بدر الميدالية الذهبية في منافسات الرمح والفضية في القرص، وحقق كريم محمود عبد التواب الميدالية الذهبية في سباق 200 متر، وحصد عبد العزيز هشام الميدالية الذهبية في سباق 100 متر”.

كما حصل اللاعب عبد الرحمن يوسف على ثلاث ميداليات بواقع ميدالية فضية وميداليتين برونز، وحقق اللاعب أحمد شعيب الميدالية البرونزية في اليوم الأخير من البطولة، ولكن لم يوفق اللاعب جمعة عبد الحميد في تحقيق الميداليات، كما اختلف التصنيف الطبي الخاص باللاعب باسم رجب ووقع في فئة أخرى مع أبطال العالم وقام بعمل تظلم واعتذر عن المشاركة”.

واختتم: ”تواصل الدكتور أشرف صبحي الداىم مع اللاعبين وقام بتقديم التهنئة لهم، حيث إنه على تواصل مستمر مع البعثة منذ أول يوم في البطولة، كما أن اهتمام ومتابعة اللجنه البارالمبية برئاية الدكتور حسام الدين مصطفى ومكالمته المستمرة على مدار اليوم أدى إلى شعور اللاعبين باهتمام المسئولين وكان ذلك تحفيز لهم على التألق وتحقيق الهدف والميدالية .