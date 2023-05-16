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الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

الحوار الوطني.. حزب المحافظين: صيانة الآثار وتجريم الاعتداء عليها ضرورة

الحوار الوطني
الحوار الوطني
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قال محمد فهمي، ممثل عن حزب المحافظين، إن الحزب يولي قطاع السياحة اهتماما كبيرا لما تمثله من أهمية لدعم الاقتصاد القومي من منطلق كونها مصدر أساسي للعملة الصعبة.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الأولى للجنة السياحة "إحدى لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني" لمناقشة قضية «صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها»

وتابع فهمي :" ندرس الخطط لتكون مصر ضمن الدول المتقدمة في قطاع السياحة لما حباها الله من نعم كبيرة تؤهلها لذلك".

وأكمل نهدف لتغيير خريطة السياحة في مصر، فكلنا يعلم أنه يوجد دول متعددة متقدمة سياحيا برغم ضعف مؤهلاتها مقارنة مصر، مطالبا بضرورة الاهتمام بمقومات السياحة، لتكون الاول عالمية.

وطالب ممثل حزب المحافظين، بضرورة الاهتمام بالسياحة الثقافية، والاهتمام بالآثار وتجريم الاعتداء على الآثار من أجل الحفاظ عليها ورعايتها.

ونوه الى ضرورة تأمين الآثار بأحدث الطرق، وصيانتها بشكل دوري، لظهورها أمام السياح بشكل جيد، مطالبا بفصل وزارة السياحة عن الآثار.

محمد فهمى لجنة السياحة بالحوار الوطني