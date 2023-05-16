أمه أبلغت عنه.. استبدال عقوبة سجن عاطل بالإيداع بمصحة لعلاج الإدمان ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين: عمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بالسجن لمدة عام على عاطل مُدان بتعاطي المخدرات، واستبدال العقوبة بالإيداع بمصحة للعلاج من المخدرات.

وتعود أحداث الواقعه إلى يوم 17 أكتوبر عام 2022 بدائرة قسم الزهور بمحافظة بورسعيد، والمتهم فيها "ا.م.ا"، عاطل، حيث أحرز جوهرا مخدرا للحشيش بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وقد أبلغت عنه أمه بعد تعرضها للضرب على يديه بسبب تعاطي المخدرات.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة التي حكمت حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 10 الاف جنيها عما أسند إليه، وأمرت المحكمة بايداع المحكوم عليه إحدى دور علاج الإدمان المختصة لمدة العقوبة المقضي بها، وايقاف عقوبة الغرامة المقضي بها لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية.