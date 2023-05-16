صور| لصعوبة الامتحان .. "تعليم الوادي الجديد" تشكل لجنة لفحص ورقة مادة الجبر

أعلن المهندس سيد عبد العزيز مدير عام مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد ، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل لجنة لفحص الورقة الإمتحانية لمادة الجبر للصف الثالث الإعدادى الذي جرى إجراؤه اليوم لطلاب المحافظة بعد شكاوى الطلاب من صعوبة الإمتحان.

وأضاف وكيل تعليم الوادي الجديد، أنه وفي ضوء التقرير الذي ستقدمه اللجنة وثبوت ما من شأنه المساس بمصلحة الطالب سيتم مراعاة ذلك بعمليات التصحيح، مؤكدًا إهتمامه الدائم بمصلحة الطلاب وإعطائهم حقهم كاملا

وطمأن وكيل التعليم بمحافظة الوادي الجديد، أولياء الأمور والطلاب أنه يتابع العمل لحظة بلحظة مع اللجنة المشكلة وأن مصلحة الطالب هي الأهم وفي المقام الأول.

فيما أكد بعض طلاب الشهادة الإعدادية، استياءهم من صعوبة امتحان مادة الجبر، وتداول أولياء الأمور، منشورات على مواقع التواصل الإجتماعي، تؤكد غضب أبناءهم من إمتحان الجبر.

لجان الوادي الجديد

وكيل وزارة التعليم يزو لجان الاعدادية (1)

وكيل وزارة التعليم يزو لجان الاعدادية (2)

وكيل وزارة التعليم يزو لجان الاعدادية (3)

وكيل وزارة التعليم يزو لجان الاعدادية (4)