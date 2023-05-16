محافظ بني سويف يجتمع بجهاز التعمير وشركة المقاولون لإعادة إنشاء معرض شباب مصر

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمكتبه صباح اليوم، اجتماعًا مع مسؤولى جهاز التعمير والإسكان وشركة المقاولون العرب، وذلك لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعادة إنشاء وتجديد المعرض التجاري (معرض شباب مصر)، والذي كان قد تعرض لحريق الأحد الماضي، أسفر عن خسائر مادية لمحتويات المعرض دون وقوع وفيات أو إصابات.

وناقش المحافظ مع مسؤولى الجهاز والشركة، الإجراءات اللازمة لسرعة البدء في تنفيذ التوجيهات الرئاسية بإعادة المعرض إلى وضع أفضل من سابقة، تحركت "صباح اليوم" أجهزة ومعدات لموقع المعرض،وتم عمل الرفع المساحي، تمهيداً لسرعة البدء في تنفيذ الأعمال،وذلك بالتوازي مع رفع مخلفات الحريق ،وإعداد التصميم الهندسي لمكونات المعرض، والتي سيتم فيها إعادة تخطيطه؛ ليستوعب كافة المتضررين وفق تصميم متكامل يتناسب مع نوعية الأنشطة التجارية بالمعرض مع التأكيد على توافر كافة اشتراطات الامن والسلامة المهنية ومنظومة الحماية المدنية.

وأكد المحافظ أهمية المتابعة المستمرة لسير العمل، والتنسيق التام بين كافة الجهات ذات الصلة خاصة شركات المرافق، لتوفير كافة التيسيرات اللازمة الخاصة بالتراخيص، والعمل على تذليل أية معوقات أو متطلبات أثناء سير الأعمال، والتي بدأت اليوم برفع مخلفات وآثار الحريق والإشغالات لإخلاء وتجهيز الموقع للبدء في التنفيذ.

وحضر الاجتماع: “المهندس هشام صفوت مدير فرع شركة المقاولون العرب لشمال الصعيد، المهندسة هبة الباجي _مدير منطقة بنى سويف والفيوم بجهاز التعمير،المهندس حسن مصطفى، المهندس طارق خضر عضوا مجلسي الإدارة بشركة المقاولون العرب لشمال الصعيد ، وهاني الجويلي رئيس المدينة”.