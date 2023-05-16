"الإصلاح والتنمية": نحتاج إلى إدراك المشكلة الحقيقية في تطوير عائدات السياحة

تحدث امير الرحالة، ممثل حزب الإصلاح والنهضة، عن أهمية صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها.

وقال ممثل حزب الإصلاح والنهضة: أن لدينا نقاط قوة ونقاط ضعف بالإضافة إلي أن لدينا الفرص لحل كافة الأزمات والمشكلات من خلال التغلب علي انخفاض تكلفة المقصد السياحي المصري علي السائح الأجنبي في ظل انخفاض قيمة الجنيه، والاستفادة من المشروعات الأثرية الضخمة، واستغلال القوة الناعمة للدبلوماسية المصرية.

وأوضح أن التحديات تتمثل في اكتظاظ المطارات الدولية لنقص العمالة والتغير المتوقع في سلوك المستهلك في مرحلة ما بعد الأزمة.

وكشف الرحالة عن اننا نحتاج إلي إدراك المشكلة الحقيقية في تطوير عائدات السياحة المصرية لافتا إلى ان عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال ٢٠٢٢ بلغ 11.7مليون سائح مقابل 8 مليون سائح في 2021.

وتنطلق اليوم الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ أولى جلسات المحور الاقتصادي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا التي تهم المواطنين.

بحيث تعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة.

وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية.

وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله.

وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة السياحة.