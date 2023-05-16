نصبت على 30 شخصا.. حبس مستريحة عين الصيرة بمصر القديمة

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، بحبس مستريحة عين الصيرة بتهمة النصب علي المواطنين والاستيلاء علي أموالهم نظير شراء اجهزة كهربائية ارخص من السوق، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات التي تجريها النيابة أن المتهمه ادعت شراء اجهزة كهربائية، نظير مبالغ ماليه اقل من السوق وقامت بجمع مبالغ مالية حوالي نصف المليون، من ٣٠ شخصا، ثم لم تقم بتوفير الأجهزة، فتقدمو ببلاغات تتهمها بالنصب.

بدأت الواقعة عندما ورد لقسم شرطة مصر القديمه عدة بلاغات من أشخاص تفيد بتعرضهم للنصب والاستيلاء علي اموالهم، من سيدة تدعي "رضا"، بزعم شرائها أجهزة كهربائية لهم، ثم هربت ولم توفرها ولم يستردوا أموالهم. بإجراء التحريات امكن ضبطها، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.