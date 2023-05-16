18 مايو.. افتتاح المؤتمر السنوى لقسم الروماتيزم والمناعة بـ"طب عين شمس"

ينظم قسم الروماتيزم والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس مؤتمره السنوى تحت رعاية محمود المتينى رئيس جامعه عين شمس ،على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، عادل محمود رئيس قسم الروماتيزم والمناعة، هويدا الشناوي رئيس قسم الباطنة العامه وطارق محمد يوسف مدير مستشفى عين شمس الجامعى الباطنى وذلك خلال الفترة 18-19 مايو الجارى.

ويناقش المؤتمر أحدث ما توصل إليه العلم فى تشخيص وعلاج أمراض الروماتيزم والمناعة بحضور لفيف من أساتذة التخصص بجميع محافظات الجمهورية، وستكون جلسات المؤتمر الرئيسية يوم ١٨ ،١٩ مايو الجارى، بأحد فنادق القاهرة، وتتخللها محاضرات عديدة ومناقشات ثرية وتتناول طرق تشخيص وعلاج الامراض الروماتيزمية والمناعية وسيمثل المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات مع أساتذة من دول اوروبية حيث يستضيف المؤتمر اساتذة من دولتى بلجيكا واوروبا بمشاركه الجامعات المصرية وكليه الطب القوات المسلحة.

ويقام على هامش المؤتمر يومى ١٧،١٦ مايو، ورش عمل فى مجال السونار الحركى وميكروسكوب الشعيرات الدموية وإمكانية استخدام هذه الوسائل فى التشخيص المبكر للأمراض المناعية .