دعما للقطاع.. حزب المؤتمر يقترح استغلال العمارات السكنية بالمدن من وزارة السياحة

قال باسم حلقة ممثل حزب المؤتمر أن توجه الحزب هو رسم مستقبل مصر السياحي، معقبا:" دولتنا تستحق مكانة افضل من هذه فهي حباها الله بكافة المقومات التي تؤهلها لتكون الأول عالميا في السياحة".

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الأولى للجنة السياحة "احدى لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني" لمناقشة قضية «صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها»

ونوه الى ضرورة تعظيم اعداد الغرف الفدقية في مصر، واستكمال الاعمال غير المكتملة بها لزيادة الخدمة ناهيك عن دخول المسثتمرين في هذا الامر.

واكمل:" عدد من العمارات السكنية في المدن الجديدة غير مستغلة وهذا يمثل اهدار" مقترحا انشاء ادارة خاصة من وزارة السياحة للاستغلال الامثل لهذه العمارات ، وهذا الامر سيمثل فائدة مشتركة للمواطن وللدولة".

واختتم:" نحتاج للعمل على توحيد الأسعار في السياحة، وان يكون هناك حد ادنى لها.