"حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة" ندوة بألسن عين شمس

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس، ندوة بعنوان "حماية البيئة اثناء النزاعات المسلحة"، ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي للبيئة، تحت رعاية سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، حيث أدار الندوة عاطف بهجات، عضو لجنة البيئة.

واستعرض خلالها أيمن سلامة، تاريخ القانون الدولي الإنساني لحماية السكان المدنيبن خلال النزاعات العسكرية، وضمان بقائهم على قيد الحياة ومن ثم يسعى القانون إلى حماية البيئة الطبيعية التى من دونها تكون الحياة البشرية مستحيلة.

وتناول آليات القانون الدولي لتجريم أى ضرر يلحق بالبيئة و تحويل المسئول عنه إلى محاكمة جنائية تستوجب المحاكمة والعقاب، وتناول تاريخ الحروب العالمية وأضرارها على البيئة واستخدام السلاح النووى وما آلت إليه من أثار أنهت الحياة في مدينة هيروشيما لعقود.

واستطرد حديثه، مؤكدًا أن ما تشهده الساحة اليوم من حروب في مختلف بقاع الأرض لها كبير الأثر في التغيرات المناخية وتغيرات البيئة الطبيعية للبشرية، وأكد على حتمية وضع ضوابط أكثر إلزامًا للدول صاحبة النزاع في أى مكان في العالم لتقليل آثار الإنبعاثات الحرارية وتغير البيئة وتأثير الحروب على الأنهار والبحار والمحيطات.