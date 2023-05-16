الحماية المدنية بالجيزة تتعامل مع 8 بلاغات حرائق شقق ومخلفات خلال 24 ساعة

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في التعامل مع 8 بلاغات حرائق شقق سكنية ومخلفات خلال الـ 24 ساعة المنقضية بمناطق "أكتوبر _ البدرشين _ العياط _ الهرم _ العمرانية _ كرداسة _ منشأة القناطر _ الصف" دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة 4 بلاغات منفصلة بنشوب حرائق بشقق سكنية بمناطق "شارع الإسكان الجديد أمام بوابة حورس بحدائق أكتوبر، منطقة مقابر العزيزية بالبدرشين، قرية العطف منزل الحاج مناع من وسط البلد بالعياط، عمارات الشركه الوطنيه من اخر شارع فيصل من ميدان الرماية فيصل بالهرم"، كما تلقت الغرفة 4 بلاغات بنشوب حرائق مخلفات بمناطق "شارع حماده عبد الله من شارع عبد الخالق العمرانية، مدخل قرية اتريس أبو غالب بمنشأة القناطر، منطقه الزرايب أرض اللواء محور 26 يوليو اتجاه أكتوبر بكرداسة، مطلع كوبري الفهميين طريق مصر أسيوط الزراعي بالصف" وجري تيسير سيارتين إطفاء لكل حريق وتمت السيطرة علي الحرائق دون إصابات.

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة.