بالفيديو.. التنمية المحلية تكشف تفاصيل مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بها مشروعات تتعامل مع الاقتصاد الدائري من خلال أفكار ابتكارية تشجع على تعظيم استخدام الموارد والتدوير الآمن للمخلفات لإنتاج منتجات تراثية وحرفية إلى جانب مشروعات زيادة المساحة الخضراء، بهدف تخفيف الحمل البيئي والتكيف مع آثار المتغيرات والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وأضاف "قاسم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الثلاثاء، أن من ضمن مشروعات الدورة الأولى من المبادرة التي تشهد تحركا على أرض الواقع هو مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية في الفيوم، بشراكة استراتيجية ومع منظمات دولية والأردن، حيث يتم تخطيط ألف فدان في محمية وادي الريان لاستقدام الحيوانات والتشجيع على السياحة البيئية، إضافة إلى مشروع بنك المخلفات لتعظيم الاستفادة منها وتوجيهها إلى الصناعات القائمة على التدوير، وأصبحت هناك شركات متخصصة في تدوير المخلفات خاصة البلاستيكية وبعضها تصدر إلى دول أوروبية عدة.

وتابع، أن المبادرة تنظم بالشراكة مع المحافظات المصرية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لافتا إلى أنه تم فتح باب التقدم بالمشروعات بالدورة الثانية منها للتشجيع على الممارسات والأفكار الابتكارية للمشروعات الصديقة للبيئة.

وأكد، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، أنه يتم تنظيم ندوات توعوية على مستوى المحافظات لاستقبال أكبر عدد من الأفكار من قبل الشباب والمرأة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، ويمكن التقديم من خلال بوابة وزارتي التنمية المحلية والتخطيط وبوابات المحافظات، ويتم تبني المشروعات الفائزة بهدف التنوع البيئي للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.