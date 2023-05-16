بالصور.. محافظ المنوفية يتفقد شركة صيانة الآليات بميت خلف



تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية شركة المنوفية لصيانة الآليات بميت خلف لمتابعة إنتظام منظومة العمل كونه أحد المشروعات الإقتصادية الهامة للمحافظة ، جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام، والمحاسب السيد حسن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم ، والمهندس إبراهيم مرعى مدير إدارة المشروع.

حيث تفقد محافظ المنوفية مبنى ورش ميكانيكا السيارات ووحدة التدخل السريع للتعامل الفورى مع موجة الأمطار في فصل الشتاء وكذا وحدة أعمال الدهانات ، ووجه المحافظ مدير المشروع بصرف (2) زى صيفى وشتوى للأطقم الفنية دعماً لهم ، كما استمع لشرح تفصيلى من مدير المشروع عن آلية العمل بمختلف الأقسام واستفسر عن عدد العمالة والنظام المالى للشركة وشدد على ضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء وتطوير الأداء.

هذا ووجه المحافظ مدير المشروع بالتوسع في إبرام عقود الصيانة من خلال التواصل مع المحافظات المجاورة لتحقيق أقصى استفادة من المشروع وتنمية موارده الذاتية بما يعود بالنفع العام على المحافظة، مشدداً على مديريات الخدمات والوحدات المحلية بإجراء الصيانة الدورية اللازمة للسيارات والمعدات داخل الشركة.

فيما تفقد محافظ المنوفية المبنى الإداري الجديد والجاري إنشاؤه ، وأشار مدير المشروع إلى أنه جارى العمل على قدم وساق للانتهاء من المبنى وإنشاء مكتب خدمة عملاء للتواصل المباشر وتقديم الخدمات المتنوعة بشكل حضارى ، لافتاً أن شركة صيانة الآليات حققت أرباحاً مقارنة بالأعوام الماضية ، تأتي تلك الزيارة في إطار جولات محافظ المنوفية الميدانية والمفاجئة على كافة المشروعات لدفع عجلة الإنتاج وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والتعرف على كافة المعوقات والعمل على حلها.

هذا واستكمل محافظ المنوفية جولته بمركز ومدينة أشمون لتفقد عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بقري شما وشنشور لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى وتقديم الدعم اللازم.

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