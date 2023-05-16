بالموجه الـ 21.. إزالة 65 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، إستمرار تنفيذ أعمال الموجه الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة 65 حالة تعدي على مساحة 7 آلاف و561 متر مباني و88 فدان و23 قيراط بنطاق المحافظة .. تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 36 حالة تعدي علي مساحة 7 آلاف و561 متر مباني و29 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك على مساحة 88 فدان و 23 قيراط و 15 سهم بمراكز ومدن المحافظة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أكد المحافظ أن المحافظة قد وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

إزالة 65 حالة تعدي على الأراضى الزراعية بالشرقية

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