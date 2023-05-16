الحوار الوطني.. مقرر لجنة الصناعة: العدالة الاجتماعية حق لكل المصريين وليس الفقراء فقط

قال بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، إن الإفراج عن البضائع من الجمارك ضروري لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وتابع: العدالة الاجتماعية تسهم فى الاقتصاد المصري وتحول الإنسان من مستهلك لمنتج وبمثابة استثمار فى البشر، موضحا الفرق بين العدالة الاجتماعية والحماية، مشيرا إلى أن العدالة شىء مستمر مع الإنسان إنما برامج الحماية عبارة عن إجراءات مؤقتة.

وأضاف: جميع برامج الدعم يجب أن تصب فى كفاءة وجودة الإنتاج بما يعود بالنفع على الاقتصاد، لافتا إلى أن النمو السكاني ومعدل المواليد للمرأة انخفض وفقا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وأوضح أن العدالة الاجتماعية تخص جميع فئات الشعب المصري وليس الفقراء فقط، فعندما ننادي بالحد الأدنى للأجور فهذا يحقق حماية للجميع، مشددا على مساهمة الناتج القومي فى تطوير التعليم والصحة من أهم عوامل تحقيق العدالة الاجتماعية.