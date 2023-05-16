دار الكتب والوثائق القومية تحتفل بمئوية دستور 1923

تعقد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، ندوة بعنوان "مائة عام على دستور ١٩٢٣"، وذلك في الحادية عشر ونصف من صباح الخميس المقبل، الموافق ٢٥ مايو الجاري، بقاعة الندوات بمقر دار الوثائق القومية بكورنيش النيل.

يرأس الجلسة الأولى من الندوة الدكتور السيد فليفل، ويتحدث فيها كل من: الدكتور أحمد زكريا الشلق، عن "الأحرار الدستوريين ودستور ١٩٢٣"، والدكتورة ماجدة صالح، عن "المعايير الديمقراطية في دستور ١٩٢٣"، والدكتور عبد المنعم سعيد، عن "المواطنة والدولة المدنية في دستور ١٩٢٣"، والدكتور رزق حسن عن "إدارة الانتخابات في ظل دستور ١٩٢٣".

أما الجلسة الثانية ترأسها الدكتورة إلهام ذهني، ويتحدث فيها كل من: الدكتور أحمد الشربيني، عن "دستور ١٩٢٣ وتصريح ١٩٢٨"، والدكتور أحمد عبد الدايم ويتناول موضوع " المتابعة البريطانية للمناقشات المصرية لدستور ١٩٢٣"، والدكتورة نبوية أحمد وتتحدث عن "التعليم المصري في ظل دستور ١٩٢٣"، والدكتور نبيل الطوخي، عن "سلطات الحاكم في الدساتير المصرية.. دستور ١٩٢٣ نموذجا".