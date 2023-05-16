سقوط سوداني من علو داخل كومباوند شهير بحدائق أكتوبر

أصيب أحد الأشخاص يحمل جنسية دولة السودان ولا يحمل أوراقا تدل على هويته إثر سقوطه من علو في ظروف غامضة داخل كومباوند شهير بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر.

تلقي الرائد فريد معاذ رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط أحد الأشخاص من علو داخل كومباوند شهير بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على مصاب يحمل جنسية دولة السودان ولا يحمل أوراق تدل على هويته جرى نقل المصاب إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.