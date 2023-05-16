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الثلاثاء 16 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

عرض الفيلم السوداني القصير طنين بمهرجان الفيلم الإفريقي بنيويورك

مشهد من فيلم طنين
مشهد من فيلم طنين
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يعرض الفيلم السوداني القصير طنين للمخرج محمد فاوي في مهرجان الفيلم الإفريقي في نيويورك وهو عرضه الأول في أمريكا الشمالية، ويعرض يوم الثلاثاء 16 مايو الساعة 6 مساءً في مركز لينكولن بمسرح فرانشيسكا بيلي، وكان الفيلم قد شهد عرضه الأول عالميًا في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

طنين فيلم سوداني للمخرج محمد فاوي، وشاركه في كتابة السيناريو أحمد شاويش ونورا عادل، ومن بطولة جسور أبو القاسم، زهرة منصور وعلي عبد الغفار، وتدور الأحداث حول أم مريضة تراقب ابنها وابنتها وهما يواجهان مأساتها وواقعهم الجديد بينما تسوء حالتها الصحية.

طنين محمد فاوي مهرجان الفيلم الإفريقي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي