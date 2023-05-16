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الثلاثاء 16 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

برلمانية تطالب بإنشاء صندوق دائم ومستقل يستهدف عمل المعاشات والعمالة غير المنتظمة

النائبة راوية مختار
النائبة راوية مختار
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طالبت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، انشاء صندوق دائم ومستقل يستهدف عمل المعاشات والعمالة غير المنتظمة.

وأضافت راوية مختار خلال كلمة لها فى أولى الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، أنه لابد من زيادة البرامج الخاصة بالإسكان الاجتماعى مع تخفيف القيود الادارية، مطالبة بتعديل سياسات الانفاق فى التوسع العمرانى.

وأشارت إلى أن مصر شهدت شبكة طرق رائعة ومتميزة فى الفترة الأخيرة، ولكن نحتاج لتطوير تلك الطرق فى المراكز والقرى الأكثر فقرا، متوجهة بالشكر للقيادة السياسية على هذه خطوة الحوار الوطنى البناءة.   

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