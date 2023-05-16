أستاذ اقتصاد زراعي: زيادة مساحة القمح تحقق الأمن الغذائي للدولة

قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن ملف الأمن الغذائي يصب مباشرة في الأمن القومي المصري، ومن هنا قامت الدولة باستصلاح أراضي جديدة ضمن المشروعات القومية الكبرى ومنها إضافة مساحة من القمح، حيث يشمل مشروع مستقبل مصر 70 ألف فدان وتوشكى 150 ألف فدان وغيرها من آلاف الأفدنة المستصلحة في أماكن أخرى.

وأضاف “كمال” خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن هذه المساحات تزيد نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح والذي يمثل المحصول الاستراتيجي الأول في مصر، مشيرا إلى أن هذا نتاج منظومة متكاملة تتضمن مستلزمات الإنتاج وإعداد التقاوي للمزارعين، حيث وصلت نسبة تغطية التقاوي 70% ومستهدف وصولها إلى 100% العام المقبل.

وتابع أستاذ الاقتصاد الزراعي أنه تم توفير الأسمدة والمبيدات ومشروع الصوامع بالإضافة إلى الجانب التسويقي، بجانب استهداف ترشيد المياه من خلال استخدام وسائل الري الحديثة.