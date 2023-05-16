الخميس.. كايرو كافيه تمزج الموسيقى المصرية بالإسبانية على مسرح الجمهورية

تقدم فرقة كايرو كافيه بقيادة عازف البيانو والموزع الموسيقى على شرف، حفلاً فى الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل 18 مايو على مسرح الجمهورية.

يتضمن البرنامج مزجا بين أغنيتى آه يالالي وعدد من الأعمال الموسيقية الإسبانية منها بسامي موتشو إلى جانب ميدلي لأم كلثوم يضم عملى أنت عمري وفكروني، بالإضافة إلى مجموعة مختارة من المؤلفات الشرقية والغربية الشهيرة برؤية جديدة.

جدير بالذكر أن علي شرف مؤلف موسيقي وعازف كمان وبيانو تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 1985، ومن أكاديمية الفنون عام 1986، وتخصص في العزف على آلة الفيولينة، ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا في علوم الموسيقى.

وبدأ حياته المهنية بالتوزيع الموسيقي لمجموعة من المطربين منهم مدحت صالح، محمد فؤاد، علي الحجار، كما ألف العديد من الألحان الاستعراضية لفوازير نيللي وتعاون مع عدد من الفرق الواعدة