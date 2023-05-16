انفجارات في كييف وهجوم روسي مكثف بالمسيرات وصواريخ الكروز

دوت انفجارات عنيفة في محيط العاصمة الأوكرانية كييف، بعد أن شنت روسيا، اليوم الثلاثاء، هجومًا عنيفًا على تمركزات القوات الأوكرانية في مناطق متفرقة من أوكرانيا وبالتحديد في كييف وباخموت التي تجري فيها مواجهات عسكرية قوية بين الجانبين الروسي والأوكراني.

وكشف مسؤولون عسكريون في أوكرانيا أن البلاد تعرضت لهجوم روسي مكثف بالمسيرات وصواريخ الكروز والصواريخ البالستية التي دمرت عدة مناطق سكنية في محيط العاصمة كييف وكذلك في مدينة باخموت الاستراتيجية الأوكرانية.

واستخدمت روسيا الدرون والمسيرات المختلفة على توجيه ضربات إلى عمق أوكرانيا، حيث كشف المسؤولين الأوكرانيين أن تلك الغارة الروسية هي غارة استثنائية بسبب كثافتها.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، أن أكثر المدن التي تعرضت للقصف هي مدن كييف وباخموت و سولوميانسكي.