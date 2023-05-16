دورى الأبطال.. تشكيل هجومى متوقع لميلان أمام إنتر

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو ملعب «سان سيرو»، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق إنتر ميلان الذى يستضيف نظيره ميلان، فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا «الشامبيونز ليج».

وكان لقاء الذهاب قد جمع بين الفريقين على ملعب «سان سيرو»، وانتهى بفوز إنتر بهدفين دون رد، أحرزهما إدين دجيكو فى الدقيقة الثامنة، وهنريك مخيتريان فى الدقيقة الـ11 من عمر اللقاء.

وحصل ستيفانو بيولى المدير الفنى لفريق ميلان، على دفعة قوية قبل مواجهة اليوم، وهى مشاركة البرتغالى رافائيل لياو نجم الفريق فى التدريبات الجماعية، لأول مرة منذ تعرضه للإصابة فى موقعة لاتسيو، ومن المتوقع أن يشارك أساسيا فى المباراة.

وأكد أن الفوز على إنتر يحتاج لأداء مثالى، قائلا: «أمام إنتر يمكننا الفوز، لكننا نحتاج لأداء مثالي.. لسنا راضين عن أداء مباراة الذهاب، والنتيجة أيضا».

ومن المتوقع أن يخوض فريق ميلان اللقاء بتشكيل جاء كالتالي:

حراسة المرمى: ماينان.

خط الدفاع: كالابريا - كايير - توموري - ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: تونالي - كرونيتش - دياز.

خط الهجوم: ساليميكريس - جيرو - لياو.