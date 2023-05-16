مطران سمالوط يستقبل الأنبا أغناطيوس بقرية الشهداء "العور"

استقبل الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط، الأنبا أغناطيوس أسقف عام المحلة الكبرى وتوابعها، بكاتدرائية شهداء الإيمان بقرية الشهداء “العور”، وذلك بالتزامن مع ترأسه مساء أمس خدمة رفع بخور عشية التذكار السادس لوصول رُفات شهداؤنا الأبرار الـ٢١ بليبيا.

وفي صباح اليوم رأس خدمة القداس الإلهي بذات الكاتدرائية وقد قام بسيامة ٩٠ من الشمامسة لخدمة بعض كنائس الإيبارشية، وكان الأنبا بفنوتيوس قد أخذ بركة مزار الشهداء مُستعرضاً المتحف الخاص بمتعلقاتهم والبانوراما التي تحكي قصة إستشهادهم..

وعقب ذلك زار نيافته مستشفى الراعي الصالح بأقسامها المتعددة والتي تشمل كل التخصصات، وتوجه بعد ذلك إلى كنيسة الشهيد العظيم أبسخيرون القليني بقرية البيهو ذات التاريخ المشهور .

ثم إلى كنيسة الشهيد العظيم مارمينا العجايبي بقرية طحا الأعمدة والتي ترجع إلى القرن السابع الميلادي، كما زار كاتدرائية المسيح مخلص العالم بالمطرانية ومجمع مدارس العهد الجديد الخاصة للغات والأنشطة المتنوعة الملحقة به.

وأشاد الأنبا بفنوتيوس كثيراً بما رآه من خدمات وصفها بالشاملة والتي تصب جميعها في تنمية الشعب مُعتبراً إياها نموذجاً رائداً في الرعاية جديراً بأن يُحتذى به.