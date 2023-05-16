العثور على جثة شخص داخل منزله بالقليوبية

تكثف أجهزة الأمن في القليوبية من جهودها لكشف غموض العثور على جثة شخص تخلص من حياة داخل منزله بإحدى قرى مركز شرطة شبين القناطر، بسبب مروره بحالة نفسية سيئة، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، ونقلها إلى مشرحة مستشفى بنها العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد تلقيه بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة شاب عمرة "36 عامًا" عثر عليه متوفي داخل حجرة نومه.

وتوصلت التحريات أنه بسؤال أسرته أفادوا بأنهم عثروا عليه متوفي وأنه تخلص من حياته لمروره بحالة نفسية سيئة ولم توجد على جسده أي إصابات ظاهرية.

وجرى نقل الجثة إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وقررت جهات التحقيق انتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.