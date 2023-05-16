خبير: مصر تعتبر منطقة سياحية كاملة تستحق الزيارة أكثر من مرة.. فيديو

أكد محمد فاروق، الخبير السياحي، أن مصر تعتبر كلها منطقة سياحية كاملة تستحق الزيارة أكثر من مرة، لافتًا إلى أن الاحتفاء العالمي بكنوز مصر السياحية والإشادات التي تتلقاها مصر في هذا الإطار نتاج لجهود الدولة.

وأوضح “فاروق” خلال حواره عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن الدولة بذلت كثيرا من الجهود للارتقاء بقطاع السياحة، والتي جاء على رأسها مكافحة الإرهاب وتطوير البنية التحتية لجميع محافظات الجمهورية والتحول الرقمي وغيرها من المجهودات الأخرى، مؤكدًا أن ما شهدته مصر من إنجازات خلال فترة الـ10 سنوات الماضية قامت بتغيير وجهة نظر العالم لها.

وتابع الخبير السياحي، أن كل هذه الجهود تدل على أن مصر أصبحت دولة حديثة قادرة على تقديم الخدمة، مشيرًا إلى أن القطاع السياحي حدث به طفرة غير مسبوقة من خلال الاكتشافات الأثرية التي شهدتها الفترة الماضية، بجانب التوسع في الطاقة الفندقية.