دوري الأبطال.. تشكيل دفاعي متوقع لإنتر أمام ميلان

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو ملعب «سان سيرو»، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق إنتر ميلان الذى يستضيف نظيره ميلان، فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا «الشامبيونزليج».

وكان لقاء الذهاب قد جمع بين الفريقين على ملعب «سان سيرو»، وانتهى بفوز إنتر بهدفين دون رد، أحرزهما إدين دجيكو فى الدقيقة الثامنة، وهنريك مخيتريان فى الدقيقة الـ 11 من عمر اللقاء.

ويسعى فريق إنتر للعودة مرة أخرى لمنصات التتويج الأوروبى، بعد أن صعد بطلا لدورى أبطال أوروبا فى 2009 /2010، على حساب العملاق البافاري بايرن ميونيخ الألمانى بهدفين دون رد.

ومن المتوقع أن يخوض فريق إنتر اللقاء بتشكيل جاء كالتالي:

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: أتشيربي - باستوني - دارميان.

خط الوسط: دي ماركو - مخيتاريان - تشالهانوجلو - باريلا - دومفريس.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز - دجيكو.