الحوار الوطني.. الوصيف: لابد من إيجاد مخطط استراتيجي لتطوير المناطق السياحية

قال أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، إنه لابد من إيجاد مخطط استراتيجي لتطوير المناطق السياحية، وبدأنا بمنطقة الأهرام ونعمل على الأقصر وأسوان والبحر الأحمر.

وطالب بالعمل على زيادة الطيران المباشر وإيجاد آليات مختلفة لتمويل مشروعات الفنادق السياحية، والعمل على زيادة عدد الغرف السياحية.

ولفت إلى أهمية خلق إطار مؤسسي مناسب لتطوير السياحة والاهتمام بالمعارض والبنية الأساسية من تطوير خدمات المطارات.

كما طالب بتحسين الموانئ والمراسي في نهر النيل، وتوفير خدمة الفئات المتميزة من السياح وتدريب العاملين ونشر الوعي السياحي.