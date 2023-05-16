غدًا.. لقاء فكري مع المؤرخ الأمريكي «بيتر جران» في بيت السناري

تنظم مكتبة الإسكندرية لقاءًا فكريا مع المؤرخ الأمريكي «بيتر جران» أستاذ التاريخ المصري بجامعة "تمبل" الأمريكية ، ويعقد اللقاء في بيت السناري، التابع لقطاع التواصل الثقافي، بمكتبة الإسكندرية، وبالسيدة زينب، بالقاهرة، وذلك غدًا الأربعاء الموافق 17 مايو في تمام الساعة 7 مساءً.

ويدير اللقاء الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، وسيتم خلاله مناقشة العديد من الموضوعات الثقافية والتاريخية الهامة والمشوقة.

ستُتاح الفرصة للمشاركين لطرح الأسئلة والمشاركة في المناقشات، مما يتيح للجميع الاستفادة من معرفة بيتر جران الرائعة وتجربته الواسعة في مجال التاريخ المصري الحديث.

ويعتبر كتاب بيتر جران “الأصول الإسلامية للرأسمالية المصرية” من المؤلفات الهامة للباحثين في مجال الثقافة الإسلامية بشكل خاص وسائر علوم الدعوة وعلوم الشرع بوجه عام، وأحدث كتابة ضجة وجدالاً فكرياً عند صدوره في منتصف الثمانينيات وقام بترجمته المؤرخ الكبير الدكتور رءوف عباس حامد ، حيث يدخل الكتاب ضمن تخصص الثقافة الإسلامية والدعوة الإسلامية والكتيبات الدعوية ووثيق الصلة بالتخصصات الأخرى مثل أصول الفقه، والعقائد، والحديث.

بيتر جران هو أستاذ التاريخ المصري الحديث بجامعة تمبل الأمريكية ويعد أحد أبرز مفكريها، وارتبطت كثير من مؤلفاته بتاريخ الثقافة العربية والإسلامية، ولجران رؤيته المختلفة في كتابة التاريخ، بعيدًا عن منهج الاستشراق المستخدم لتفسير تاريخ العالم. زار جران مصر عدة مرات وقدم محاضرات منها أمام المركز القومي للترجمة والمجلس الأعلى للثقافة وترجمت الكثير من أعماله إلى العربية، ومن بينها كتابه "صعود أهل النفوذ".

