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الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع شخص قفز من الطابق الثالث هربا من جحيم النيران بالمنيب

أرشيفيه
أرشيفيه
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لقي أحد الأشخاص مصرعه إثر سقوطه من علو خلال محاولات هروبه من النيران التي اندلعت داخل الشقة محل سكنه بشارع متولي الشعراوي بمنطقة المنيب دائرة قسم شرطة الجيزة.

تلقي المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع متولي الشعراوي بمنطقة المنيب دائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب3 سيارات إطفاء وبالفحص تبين إقدام شخص علي القفز من الشقة محل البلاغ محاولة الهروب من النيران إلا أنه لقي مصرعه خلال ذلك جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

إثر سقوطه من علو 3 سيارات إطفاء حريق داخل شقة سكنية لقي أحد الأشخاص مصرعه نشوب حريق داخل شقة سكنية مديرية امن الجيزة قسم شرطة الجيزة قفز من الطابق الثالث بمنطقة المنيب النيابة العامة