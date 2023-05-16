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الثلاثاء 16 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على 7 أشخاص بحوزتهم كميات من الحشيش والآيس بالقاهرة

أرشيفيه
أرشيفيه
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نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في ضبط (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") حال استقلالهم سيارة بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,300 كيلو جرام – 4 هواتف محمولة – مبلغ مالى). 

كما تم ضبط (شخصين) حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام – مبلغ مالى).

وتم ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") حال استقلالهما سيارة قيادة وملك أحدهما، وبحوزتهما ( كمية من مخدر الحشيش– كمية من مخدر الأيس وزنت 1 كيلو جرام - مبلغ مالى). 

القبض علي 7 أشخاص الحشيش والآيس بالقاهرة الأجهزة الأمنية قسم شرطة السلام أول