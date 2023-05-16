القبض على 7 أشخاص بحوزتهم كميات من الحشيش والآيس بالقاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في ضبط (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") حال استقلالهم سيارة بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,300 كيلو جرام – 4 هواتف محمولة – مبلغ مالى).

كما تم ضبط (شخصين) حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام – مبلغ مالى).

وتم ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") حال استقلالهما سيارة قيادة وملك أحدهما، وبحوزتهما ( كمية من مخدر الحشيش– كمية من مخدر الأيس وزنت 1 كيلو جرام - مبلغ مالى).