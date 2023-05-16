إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بالجيزة

أصيب 10 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بعد بوابة حلوان إتجاه الكريمات نزلة الودي بدائرة مركز شرطة الصف جنوب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق الصحراوي الشرقي بعد بوابة حلوان إتجاه الكريمات نزلة الودي بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 10 أشخاص جري نقلهم إلي مستشفي الصف المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.