الخميس.. احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف

تشارك اللجنة الوطنية المصرية للمجلس الدولى للمتاحف برئاسة الدكتور أسامة عبدالوارث فى اليوم العالمى للمتاحف التى يحتفل به الخميس القادم الموافق 18 مايو، وذلك من خلال فعالية تحت عنوان "المتاحف والاستدامة وجودة الحياة"، والتى ينظمها مكتب اليونسكو الإقليمي في القاهرة بالاشتراك مع وزارة السياحة والآثار قطاع المتاحف وتهدف إلى التأكيد على دور المتاحف ولإلقاء الضوء على دورها في التنفيذ الفعال لاتفاقية اليونسكو الثقافية.

قال الدكتور أسامة عبد الوارث، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للمجلس الدولى للمتاحف، إن الفاعلية سوف تناقش اتفاقية عام 1970 المتعلقة بوسائل حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، بمشاركة اليونسكو ووزارة التجارة الخارجية ، كما تناقش اتفاقية حماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي لعام 1972 بمشاركة اليونسكو واللجنة الدولية للآثار المصرية.

وتناقش الاحتفالية أيضا اتفاقية عام 2001 لحماية التراث الثقافي تحت سطح الماء بمشاركة مركز الإسكندرية للتراث المغمور تحت الماء ، واتفاقية عام 2003 لحماية التراث الثقافي غير المادي بمشاركة اليونسكو، ICOM، متحف مصر للفنون الشعبية و وزارة الثقافة المصرية، بالإضافة إلى اتفاقية عام 2005 لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، بمشاركة من EMPC، مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية و Gemini Africa.

من جانبه قال الدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إنه خلال الاحتفالية سوف يعلن عن جوائز لأفضل الممارسات المتحفية خلال العام (مايو 2022-مايو 2023) لدعم وتشجييع القائمين على المتاحف للتنافس نحو تقديم أفضل الممارسات المتحفية ولتعزيز دور المتاحف في جذب أكبر عدد من الزوار من خلال المعارض المؤقتة والأنشطة التعليمية والأحداث الثقافية، وذلك بتشجيع المتاحف بتوفير الدعم اللازم لهذه الممارسات من خلال أوجه الدعم المختلفة (حكومي- خاص- رعاة – جهود ذاتية).