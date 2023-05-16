الزمالك يستعيد جهود الجزيزي قبل مواجهة أسوان

اطمأن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، على جاهزية التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق، على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة أسوان المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشارك الجزيري بصورة طبيعية في الحصة التأهيلية و الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية خلال مران اليوم .

وكان سيف الدين الجزيري من قائمة الزمالك خلال المواجهة الأخيرة أمام الإسماعيلي في الدوري أثناء عمليات الإحماء قبل انطلاق المباراة بسبب تعرضة لإصابة عضلية.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري، المقرر لها بعد غد الخميس، في تمام الساعة السابعة مساء على استاد القاهرة، في لقاء مؤجل لحساب الجولة الـ28 من مسابقة الدوري المصري.

ويأتي الزمالك في المركز الرابع بجول الترتيب، بعد تلقى 7 هزائم والتعادل فى 7 آخرين، وتحقيق 12 انتصارا، قبل 8 جولات من إسدال الستار على المسابقة ويبتعد بفارق 7 نقاط وبمباراة أقل عن فيوتشر صاحب المركز الثانى برصيد 50 نقطة، فيما يأتى بيراميدز ثالثا برصيد 49 نقطة، وينفرد الأهلى بالصدارة برصيد 53 نقطة وبفارق 5 مباريات أقل عن فيوتشر أقرب ملاحقيه.