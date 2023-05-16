المطران عطاالله حنا: مدينة سبسطية تتعرض لحملة احتلالية غير مسبوقة للنيل من هويتها وتاريخها

قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم الثلاثاء، إن بلدة سبسطية تتعرض لحملة احتلالية غير مسبوقة للنيل من هويتها ومن طابعها، حيث إن هناك مخططات استيطانية سوف تؤثر حتما على المنطقة الأثرية في البلدة واعتداءات المستوطنين لم تتوقف اما إقامة مشروع يسمى “بحديقة السامرة الوطنية”، فإنما هدفه هو سرقة مزيد من الأراضي وطمس المعالم الحضارية والتاريخية المحيطة ببلدة سبسطية.

وتابع نيافته بالقول: “بأن سبسطية تشكل بالنسبة لنا كفلسطينيين إرثا تاريخيا وتراثيا وأثريا يجب المحافظة عليه، ولذلك فإننا نوجه نداءنا الى كل الجهات المختصة والمعنية بضرورة ان تتظافر الجهود من اجل الحفاظ على سبسطية وتوفير احتياجات تلك المنطقة لتعزيز صمود أبنائها، والتصدي للمشاريع الاستيطانية وتكثيف زيارات الوفود الفلسطينية والاجنبية الى تلك المنطقة لزيارة معالمها التاريخية والإعراب عن الرفض للمخططات الاستيطانية.”

وأختتم قائلاً: “نقف الى جانب كل جهد يبذل من أجل سبسطية والحفاظ عليها وعلى آثارها التي تعود إلى حقب تاريخية متعددة.”



