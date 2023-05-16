جلسة خاصة بين أوسوريو ولاعبي الزمالك قبل انطلاق المران الصباحي

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية، التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة أسوان المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقام أوسوريو بمنح اللاعبين بعض التعليمات وطالبهم ببذل أقصى جهد وتنفيذ العمل المطلوب بكل دقة استعدادا للمباريات المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري، المقرر لها بعد غد الخميس، في تمام الساعة السابعة مساء على استاد القاهرة، في لقاء مؤجل لحساب الجولة الـ28 من مسابقة الدوري المصري.

ويأتي الزمالك في المركز الرابع بجول الترتيب، بعد تلقى 7 هزائم والتعادل فى 7 آخرين، وتحقيق 12 انتصارا، قبل 8 جولات من إسدال الستار على المسابقة ويبتعد بفارق 7 نقاط وبمباراة أقل عن فيوتشر صاحب المركز الثانى برصيد 50 نقطة، فيما يأتى بيراميدز ثالثا برصيد 49 نقطة، وينفرد الأهلى بالصدارة برصيد 53 نقطة وبفارق 5 مباريات أقل عن فيوتشر أقرب ملاحقيه.