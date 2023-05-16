مقرر العدالة الاجتماعية: رغم تعدد الانتماءات واختلاف الأفكار نتجمع جميعا لمصلحة الوطن والمواطن

رحب عبد الهادي القصبي، مقرر لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، بجميع حضور جلسة اليوم التي عقدت بحضور ممثلي عن مختلف أطياف الشعب.

وأكد خلال كلمته بالجلسة الأولى بالمحور الاقتصادي، أنه رغم تعدد الانتماءات واختلاف الأفكار يجب أن نتجمع ونتفق على مصلحة الوطن والمواطن، مؤكدا أنه لا يوجد وطن بلا تحديات بل لدينا تحديات كبيرة لذا علينا الخروج بمقترحات لتكون بمثابة تشريعات أو قرارات او برامج قابلة للتطبيق.

وأوضح القصبي، أن الموضوعات المطروحة تتمثل في برامج الحماية الاجتماعية الوضع الراهن والتطورات الجديدة وسياسات العمل والسياسات الضريبية وسياسات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات.

وشدد على الالتزام بمدونة السلوك والاخلاقيات الحاكمة للحوار الوطني، ولائحة الإجراءات الخاصة بالجلسات، مؤكدا:" نحن هنا لا تمييز بلجنة العدالة الاجتماعية".

وأوضح أن الحديث مع احترام مؤسسات الدولة وكذلك دستورها، مشيرا الى أن على الجميع مسئولية فثقافة الحوار الوطني هي أحد أهم مكتسباته، مع احترام الاختلاف والتنوع خلال المناقشات، مختتما حديثه بالقول الامانة الوطنية تحتم علينا الوصول لمساحات مشتركة نقدم من خلالها الخير لمصر والمصريين.