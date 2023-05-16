اليوم.. نقابة الصحفيين تكرم الزميلين "عفاف" و"ناصر" في جوائز الصحافة المصرية

تعقد نقابة الصحفيين اليوم، حفل تكريم الفائزين في مسابقة الصحافة المصرية 2022 للأعمال الصحفية المنشورة عام 2021، وتكريم حملة الماجستير والدكتوراه من الصحفيين.

وتكرم نقابة الصحفيين اليوم، الزميلين عفاف حمدي، وناصر ذو الفقار، من جريدة البوابة نيوز.

حيث قررت لجنة التحكيم منح شهادة التقدير للزميلة عفاف حمدى، عن موضوع "العنف ضد الفتيات.. الجائحة المستمرة"، في فرع جائزة صحافة المرأة، والذي يروي حكايات فتيات يتحدثن عن تعنيف "الأب" وفقدان الملاذ الآمن لهن، ومقترحات لمشروع قانون يحمي الفتيات من التعنيف، لقراءة الموضوع:

https://www.albawabhnews.com/4430667

كما قررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير للزميل ناصر ذو الفقار، عن موضوع "الشيخ جراح تعيد القضية الفلسطينية إلى اهتمامات العرب"، والتي يروي قصة تهجير عائلات فلسطينية من حى الشيخ جراح بالقدس الشرقية، لصالح الجمعية الاستيطانية “نحالات شمعون”، لقراءة الموضوع:

https://www.albawabhnews.com/4340958