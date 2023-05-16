مقرر المحور الاقتصادي: الحوار الوطني فرصة حقيقية لصناعة مستقبل أفضل لنا جميعا

قال الدكتور أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، إن الحوار الوطنى يأتي من أجل نتائج تساعد هذا الوطن، ونأمل أن ينتج هذا الحوار ما يفيد هذا الوطن، من العبور الآمن من الأزمة الاقتصادية، وتصورنا بشكل عام أن نكون مفيدين.

وأضاف أحمد جلال، خلال كلمة له فى أولى الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادى بالحوار الوطنى: "شغلتنا ليس تقييم أداء حكومة، نحن مؤسسة استشارية قد تكون مؤقتة"، مشيرا الى أن الحوار الوطنى فرصة حقيقية لصناعة مستقبل أفضل لنا جميعا .

وأشار أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، الى أن الجميع يستهدف نتائج واقعية من الحوار الوطنى بما يفيد المواطن المصري خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن الحوار ليس من أجل الحوار في حد ذاته ولكن من أجل نتائج حقيقية.

ولفت إلى أن مصر في أزمة اقتصادية وليست بحجم أزمة الأرجنتين التي مرت بها في وقت من الأوقات، وبالتالي هناك إمكانية ان نكون أمام حلول واقعية، وهو ما يتم العمل عليه في مناقشات الحوار الوطنى حيث السعي لبدائل وليس تشخيص.

ونوه الى أن الحماية الاجتماعية مفهوم ضيق للغاية وأن الهدف مساعدة من هم أقل حظا فى هذه الحياة أو هذا المجتمع، مشيرا الى أن فكرة العدالة قائمة على مبدأ تكافؤ الفرص، وأن مبادرة حياة كريمة تنتمى لمبدأ تكافؤ الفرص.

وتابع: "حياة كريمة تمكن الأهالى من بدء حياة قد تكون مختلفة عن ما قبل، العدالة الاجتماعية أوسع بكثير من الحماية الاجتماعية".