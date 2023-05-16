تعرف على طاقم تحكيم مباراة سموحة وفيوتشر في الدوري

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر، ضيفاً على نظيره سموحة، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة رقم ٢٨ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

- يدير الحكم عبدالعزيز السيد، مباراة فيوتشر مع سموحة، ويعاونه محمود أبو الرجال وعمرو جمعة، حكام مساعدين، على أن يكون أحمد ناصر عباس حكمًا رابعًا، ويتولى غرفة تقنية الفيديو محمد عباس قابيل ومصطفى عطية.

والجدير بالذكر أن سموحة يحتل المركز العاشر برصيد ٣٤ نقطة، بينما فيوتشر في المركز الثاني خلف الأهلي برصيد ٥٠ نقطة بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز .