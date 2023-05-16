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الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

انطلاق الجلسة النقاشية الأولى للجنة السياحة لمناقشة قضية صياغة الخريطة السياحية لمصر

الحوار الوطني
الحوار الوطني
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انطلقت الجلسة النقاشية الأولى للجنة السياحة "إحدى لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني" منذ قليل برئاسة النائبة نورا علي مقرر لجنة السياحة، لمناقشة قضية «صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها.

وجاء ذلك بحضور الدكتور ضياء رشوان منسق عام الحوار الوطني، والدكتور أحمد جلال المقرر العام للمحور الاقتصادي، والدكتورة أماني الترجمان مقرر مساعد اللجنة، بالإضافة إلى بعض أعضاء مجلس الأمناء والمشاركين من مختلف القوى السياسية والأحزاب.

ومن المرتقب أن تناقش اللجنة في جلستها الثانية قضية «وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله».

وبالتزامن معها تناقش لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار قضية«برامج الحماية الاجتماعية.. في ظل الوضع الراهن» وذلك بحضور الدكتور أحمد جلال المقرر العام للمحور الاقتصادي، والنائب عبدالهادي القصبي مقرر اللجنة والدكتورة ثريا عبد الجوار المقرر المساعد وعدد من أعضاء مجلس الأمناء والمشاركين من القوى السياسية المختلفة والأحزاب.

وتواصل اللجنة في جلستها النقاشية الثانية، مناقشة قضية «برامج الحماية الاجتماعية.. في ظل الوضع الراهن».   

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