تعليم الوادي الجديد يشدد على التصدي بكل حزم لأي تجاوزات بامتحانات الشهادة الإعدادية

ترأس سيد عبد العزيز عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، غرفة العمليات المشكلة بديوان عام المديرية لمتابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية 2022_2023م.

وخلال تواصله مع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة، اطمأن وكيل التعليم إلى وصول مظاريف الأسئلة إلى جميع اللجان البالغ عددها 119 لجنة على مستوى المحافظة في الوقت المحدد وسط إجراءات أمنية مشددة، موجها شكره وتقديره لقيادات أمن المحافظة للجهد المبذول فى تأمين أعمال الامتحانات .

وأكد وكيل تعليم الوادي على الجميع بضرورة المتابعة اللحظية لسير منظومة العمل بجميع المدارس وحال وجود أي مشكلات طارئة يجرى تذليلها بشكل فورى لضمان توفير كافة الأجواء المناسبة لآداء الامتحانات دون قلق أو توتر.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.