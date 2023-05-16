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الثلاثاء 16 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بث مباشر.. انطلاق أولى الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني

الحوار الوطني
الحوار الوطني
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تقدم “البوابة نيوز” بثًا مباشرًا من فضائية "إكسترا لايف" اليوم الثلاثاء، لانطلاق أولى الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني.

ويناقش الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، بعض قضايا المحور الاقتصادي، الذى يضم 8 لجان فرعية، ومن المقرر عقد 4 جلسات بشأن هذا المحور، وذلك بمركز القاهرة للمؤتمرات.

وتخصص جلستان منها لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، وعلى التوازي تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله والمدرجتين على جدول أعمال لجنة السياحة.

المحور الاقتصادي الحوار الوطني مركز القاهرة للمؤتمرات برامج الحماية الاجتماعية العدالة الاجتماعية